السيسي: كل من تسبب في حادث قطاري سوهاج سينال الجزاء الرادع

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى أنه يتابع حادث قطاري سوهاج،مشيراً إلى ان كل من تسبب في الحادث سينال الجزاء الرادع.

وقال السيسي عبر صفحته الرسمية "فيس بوك": "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذى عاينناه اليوم بتصادم قطارين فى محافظة سوهاج، إن الألم الذى يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتى بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب فى هذا الحادث الأليم.

وتابع الرئيس السيسى: "إننى إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتى بالشفاء العاجل إن شاء الله، وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا".