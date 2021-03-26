وزارة النقل المصرية تكشف مفاجأة تسببت في حادث قطاري سوهاج

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت وزارة النقل المصرية أن مجهولين أوقفوا القطار الأول في سوهاج باستخدام مكابح الطوارئ مما تسبب في اصطدام القطار الآخر به.

وقالت الوزارة إنه أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر ـ الإسكندرية بين محطتى المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار.

وأضافت : وفى هذه الاثناء وفى تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان القاهرة سيمافور 709 واصطدم بموخرة آخر عربة بقطار 157 مما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات، وجارى حصرها بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة وتم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجارى المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية أن الحصيلة الأولية لحادث تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج بلغ حتى الآن 32 قتيلاً و66 مصابا.

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان هالة زايد توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، كما شكلت الوزيرة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلاً عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.

وكان مصدر بهيئة الإسعاف، أكد اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، وسقوط عدد من الضحايا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية للمكان لإنقاذ الركاب ونقل المصابين والوقوف على عدد الضحايا وأسباب الحادث.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أنه يتابع حادث تصادم قطاري سوهاج مع وزيري النقل والصحة، وكلف بسرعة نقل المصابين للمستشفيات.