32 قتيلاً و66 مصابا في حادث تصادم قطارين بصعيد مصر

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية أن الحصيلة الأولية لحادث تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج بلغ حتى الآن 32 قتيلاً و66 مصابا.

وأكد مصدر بهيئة الإسعاف، اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، وسقوط عدد من الضحايا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية للمكان لإنقاذ الركاب ونقل المصابين والوقوف على عدد الضحايا وأسباب الحادث.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، أن الحصيلة الأولية لحادث تصادم القطارين بلغ حتى الآن 50 مصابًا، مشيرا إلى أنه جار حصر بقية الإصابات والتأكد من وجود وفيات من عدمه.