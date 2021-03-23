شاهد.. شاحنة مشتعلة بالنيران تنطلق بسرعة على شارع بأركنساس

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

تلقت إدارات الشرطة والإطفاء في أركينساس الأمريكية بلاغا عن حريق شب في شاحنة على شارع جيمي ببلدة فايتفيل صباح الأربعاء 10 مارس.

وعندما وصل ضابط إلى مكان الحادث، شوهدت شاحنة صغيرة مشتعلة فوق تل في ممر بشارع جيمي. وعندما توقف الضابط بسيارته على بعد أقدام فقط من مدخل الممر، انطلقت الشاحنة المحترقة بسرعة وبدأت تتدحرج على الممر، تاركة خلفها ألسنة اللهب والدخان الأسود.

وعلى الفور أخذ الضابط مطفأة الحريق من سيارته وركض نحو الممر حيث كانت السيارة متوقفة في البداية.

وبدأ الضابط في إطفاء الساحة التي اشتعلت فيها النيران بسبب الشاحنة المشتعلة، وفق موقع "فوكس 16".

وبعد فترة وجيزة، وصلت إدارة المطافئ في فايتفيل إلى مكان الحادث وتمكنت من إخماد النيران قبل انتشارها.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الحادث.