أنقذه في اللحظة الأخيرة.. شاهد سرعة البديهة تنقذ رجلا من الموت

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

نجا رجل من الموت بأعجوبة في ولاية كيرالا الهندية بعدما أنقذه شخص كان يقف أمامه في اللحظة الأخيرة.

وفي مقطع فيديو التقطته كاميرا المراقبة في بنك "كيرلا إيدودي"، شوهد رجلان يقفان في ممر، متكئين على درابزين من الطوب. وفي غضون ثوانٍ قليلة، فقد أحدهما وعيه وسقط إلى الوراء من الشرفة.

وعلى الفور انتبه رجل آخر يقف أمامه فأمسك بساقه ثم اندفع الآخرون لمساعدته في سحب الرجل إلى بر الأمان.

وفقًا لموقع "إندين إكسبريس"، فإن المنقذ يدعى ثايل ميثال بابو، وهو مواطن من كيزال يعمل بأجر يومي، وحضر إلى البنك لدفع أقساط صندوق الرعاية الاجتماعية عندما وقع الحادث.

أما الرجل الذي شعر بالدوار فيدعى بينو، وهو من سكان أرور، وقد نُقل إلى المستشفى في وقت لاحق، حيث لم تظهر عليه علامات أي مرض خطير.

وبعد انتشار الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي أشاد المستخدمون بسرعة بديهة بابو وإنسانيته.

أنقذه في اللحظة الأخيرة.. شاهد سرعة البديهة تنقذ رجلا من الموتhttps://t.co/1qRZD5WeG1#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/reHi85FkLy — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 23, 2021