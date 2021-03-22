أستراليا تواجه أعنف فيضانات منذ 60 عاماً

المصدر: وكالات

أجلي نحو 18 ألف أسترالي بسبب الفيضانات في ولاية «نيو ساوث ويلز»، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة في الساحل الشرقي لأستراليا.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي استمرت لأيام في فيضان الأنهار والسدود حول سيدني - عاصمة الولاية - وفي جنوب شرقي كوينزلاند.

ويقول مسؤولون إن «الحدث الذي يقع مرة واحدة كل 50 عاماً» قد يستمر طوال الأسبوع، وحثوا المواطنين على توخي الحذر.

وعرض رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، تقديم مساعدات مالية لمن أجبروا على النزوح عن منازلهم. وقال لمحطة 2GB الإذاعية في سيدني يوم الإثنين «إنه وقت اختبار آخر لبلدنا».

ووقعت أضرار واسعة النطاق في المناطق المتضررة، التي يقطنها نحو ثلث سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة. وقالت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز، غلاديس بريجيكليان، إن العديد من المجتمعات «التي ضربتها الفيضانات» قد تضررت من حرائق الغابات والجفاف في الصيف الماضي.

وقالت: «لا أعرف أي وقت في تاريخ الولاية شهدنا فيه هذه الظروف المناخية القاسية، بمثل هذا التعاقب السريع وسط جائحة».

ونفذت خدمات الطوارئ ما لا يقل عن 500 عملية إنقاذ، بما في ذلك إنقاذ الأشخاص من السيارات. وتم انتشال عائلة واحدة عالقة من منزلها الذي غمرته المياه بطائرة هليكوبتر. كما أنقذ عمال الإنقاذ أسرة ومن ضمنها طفل رضيع من الفيضانات في منزلهم في غربي سيدني.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي إن هطول الأمطار - الذي يصل إلى 1000 ملم في بعض المناطق - كان «غير عادي» في الأيام الأخيرة.

وتواجه المجتمعات في الساحل الأوسط - الشمالي، وهي المنطقة الأكثر خطورة حالياً، أسوأ فيضانات منذ عام 1929.

وتعتزم السلطات الأسترالية إجلاء آلاف آخرين اليوم الإثنين من الضواحي المتضررة من الفيضانات في غربي سيدني والتي من المتوقع أن تشهد أسوأ فيضانات منذ 60 عاماً مع توقع يوم آخر من الأمطار الغزيرة.

وتسببت الأمطار المتواصلة في الأيام الثلاثة الماضية في ارتفاع منسوب مياه الأنهار في ولاية نيو ساوث ويلز أكثر ولايات أستراليا سكاناً ما أدى إلى أضرار واسعة النطاق ودعوات للإجلاء الجماعي.

وقالت أجهزة الطوارئ في نيو ساوث ويلز على تويتر في ساعة متأخرة من مساء الأحد «من المرجح أن تكون الفيضانات أعلى من أي فيضانات منذ نوفمبر 1961». وتتوقع السلطات استمرار هذا الطقس السيئ حتى الأربعاء.

وأظهرت لقطات في التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي إغراق مياه الفيضانات طرقاً وجسوراً ومنازل ومزارع. وقالت أجهزة الطوارئ في نيو ساوث ويلز إنه تم بالفعل إجلاء ما يقرب من ألفي شخص من المناطق المنخفضة.