حيوان هجين يثير الذعر في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة لحيوان غريب شكله يشبه الكلب، قالوا إنه "سلعوه".

وأوضح متداولو الصورة أن هذا الحيوان يتجول في شوارع قرية "اسطنها"، التابعة لمحافظة المنوفية، وسط تحذيرات للمواطنين وتنبيههم بضرورة الحفاظ على أطفالهم ومنعهم من الخروج.

وأثار نشر الصور حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض يرجح كونه «سلعوة» خاصة وأنه بلا شعر ولونه أسود قاتم بالإضافة إلى أذنيه وذيله الطويلين، والبعض الآخر يرون أن هذا الحيوان هو كلب أو ثعلب، أو حيوان غير ضار ولا يهاجم المواطنين بدليل أنه لم يهاجم أحدا.

وأكدت ليلي عبدالحميد مدير إدارة الباجور البيطرية، أن الحيوان الذي شوهد في الصور لو كان حيوانا مفترسا أو سلعوة لكان قد هاجم المواطنين وهو ما لم يحدث بشهادة الجميع، موضحة أن الحيوان قد يكون هجين ما بين الكلب والثعلب.

وأضافت مدير الإدارة البيطرية في الباجور، أن الحيوان قد يهاجم الطيور مثلما أفاد أفراد الأسرة الذين شاهدوا الحيوان لديها، مشددة على أنه لا داعي للقلق أو الخوف أو إثارة الذعر بين المواطنين قائلة «مفيش حاجة خالص الوضع غير مقلق، الحيوان غير شرس ولا يهاجم المواطنين»، مؤكدة أنه سيتم وضع مادة سامة في الأماكن المهجورة القريبة لقتل الحيوان إذا ظهر مرة أخرى، وفقا لصحيفة الوطن.

من جانبه أكد مصطفي عبدالمجيد أحد أهالي قرية اسطنها، أن الحيوان شكلة غريب جدا، ولم يهاجم المواطنين، وإنما أكل بعض الطيور ، مؤكدا أن الحيوان لا هو كلب أو ثعلب، وإنما شكله غريب لمن لم يره من قبل في القرية.

وقال أحمد مصطفي، أحد أبناء القرية، إن الحيوان ذيله طويل وأذنيه كذلك، ولا يوجد شعر في جسمه وإنما عبارة عن جلد، قائلا «احنا شوفنا شكله خوفنا على الناس في البلد والأطفال إن حد يحصله حاجة ولا الحيوان ده يعضه، فنشرنا الصورة علشان الناس تخلي بالها من نفسها.. وربنا يسترها على الجميع لأني مشفتش زيه قبل كده».