أغرب بلاغ للنيابة المصرية: «جثة أبونا اتسرقت»!

المصدر: البيان الإلكتروني

فوجئ 4 أبناء أثناء زيارتهم لقبر والدهم بمقابر مركز الفشن بقرية العجرة في جنوب بني سويف بمصر، بعدم وجود المقبرة واختفاء جثة والدهم.

وتلقى مأمور مركز الفشن بلاغا من المواطن أحمد محمد أبوالحسن، سائق يقيم بمدينة الفشن، مفاده أنه أثناء ذهابه مع أشقائه، أبوالحسن وقرني وحسين، لزيارة قبر والدهم في مقابر الأسرة، بقرية العجرة، فوجئوا بقيام التربي بهدم المقبرة واختفاء جثة والدهم.

وقال إنهم توجهوا لتربي المنطقة لسؤاله عما حدث للمقبرة، فأخبرهم أن هذه المقبرة خاصة به ولا يعلم عن جثة والدهم شيئا.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد تم تحرير محضر في مركز شرطة الفشن وأخطرت النيابة للتحقيق.