السعودية: خطأ يتسبب بدفن "هندوسي" على الطريقة الإسلامية وقنصلية بلاده تتحرك

أكد مسؤولون في القنصلية الهندية بمدينة جدة السعودية إنه سوف يتم استخراج رفات رجل هندي "هندوسي" دفن في جازان على الطريقة الإسلامية، بسبب خطأ في الترجمة بإحدى الوثائق الخاصة بالرجل.

وذكر رئيس وزراء ولاية هيماشال براديش التي ينحدر منها المتوفى، أن المسؤولين في القنصلية الهندية أبلغوه بأنهم تواصلوا مع المسؤولين في المملكة، وأبلغوهم بحدوث خطأ في ترجمة إحدى الوثائق وديانة المتوفى من قِبل المترجم، ورغبتهم في استخراج رفات المتوفى بناء على طلب أسرته لدفنها في الهند. بحسب موقع "سبق" السعودي.

وقال رئيس وزراء الولاية جاي رام ثاكور في مؤتمر صحفي إن مسؤولين من القنصلية الهندية يوجَدون حاليًا في محافظة جازان حيث كان يعمل المتوفى ودُفن بأحد مقابرها.

وعمل سانجيف كورما شرما في السعودية سائقًا ثلاث سنوات، وتوفي بسكتة قلبية في 24 يناير، وطالبت أسرته بإعادة جثمانه إلى الهند عقب دفنه في السعودية بعد خطأ وقع فيه المترجم الموكل من قِبل القنصلية الهندية في ترجمة إحدى الوثائق وديانته.