السعودية: السجن عامان ومليون ريال غرامة توظيف خادمات متسللات في رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وحاجة ربات البيوت إلى خادمات يساعدنهن في إعداد الطعام والقيام بشؤون المنزل، حذر محام سعودي من أن هناك عقوبة تصل إلى مليون ريال وسجن سنتين لمن يوظف الخادمات المتسللات خلال الشهر الفضيل.

وقال المحامي نايف المرشدي: نشرت جريدة «أم القرى» الرسمية أمس الجمعة، أمرًا ملكيًا ينص على أن من أدخل متسللًا إلى البلاد أو مكنه من العمل يعاقب بغرامة مليون ريال والسجن لمدة سنتين. وفقاً لموقع "عاجل" السعودي.

وأوضح المحامي السعودي، في مقابلة تلفزيونية مع قناة «الرسالة» أن: «المتسلل هو الشخص الذي لا يحمل إقامة أو ذلك الذي حصل على إقامة مزورة لو يسجل دخوله إلى المملكة بشكل رسمي، والمواطن الذي يوظف هؤلاء عنده يواجه العقوبة المشار إليها». مشيراُ إلى أن «هؤلاء المتسللين يكثرون في رمضان، للعمل في رعاية الإبل والخدمات المنزلية وحراسة الشاليهات وخلافه».