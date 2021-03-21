فنان صيني يصمم تمثال "بوذا ترامب" ويلقبه بـ "ملك أعرف كل شيء"

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

لم يشتهر الرئيس السابق دونالد ترامب بأي حال من الأحوال بصفات اللطف والتعاطف مع الصينيين ولكن هذا ما حلم به أحد الفنانين في مدينة شيامن جنوب الصين.

وصمم الفنان هونغ جينشي تمثالا للرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة، من الخزف، يصور دونالد ترامب كما لم يره العالم من قبل - مرتديًا قميصاً أبيض، وجالسا متربّع الرجلين، وعيناه مغمضتان بلطف كما لو كان في حالة تأمل عميق.

ورداً على سؤال حول سبب تصميمه لتمثال "بوذا ترامب" قال هونغ لموقع "إي بي سي" الأمريكي: ترامب شخص ناجح في الكثير من المجالات، ومع ذلك فهو لا يزال يركز على الأشياء الصغيرة، ودائمًا ما يثير الضجة. لكن هذا التمثال سلمي للغاية، هو نقيض ترامب إذ لا يشبهه في شيء."

استوحى هونغ، الذي يصمم الأثاث عادة، تمثال ترامب من أحد ألقاب ترامب في الصين: "ملك أعرف كل شيء".

وأوضح هونغ: "هناك الكثير من مقاطع الفيديو التي يعطي فيها ترامب انطباعًا بأنه يفهم كل شيء، ولا يمكن لأي شخص آخر منافسته.

ويقول هونغ أن التمثال لا علاقة له بالسياسة فهو شخصياً يحب ترامب ويعتبره شخص مسلٍ".

وتُباع تماثيل "بوذا ترامب" عبر الإنترنت، مع الوصف "اجعل شركتك رائعة مرة أخرى!. وتعتمد أسعار التمثال على الأحجام وتتراوح ما بين 150 دولارًا و 610 دولارات.

وقال أحد المشترين لموقع "جلوبال تايمز"، إنه اشترى التمثال ليذكره بأهمية التواضع، فشخصية ترامب كانت طاغية في عصره ولكن زمنه قد انتهى.