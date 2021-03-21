أسبوع دبي للمطاعم نكهات وأذواق عالمية

المصدر: دبي - البيان

عودة قوية لفعالية أسبوع دبي للمطاعم، التي تعد من أكثر الفعاليات المرتقبة، خلال مهرجان دبي للمأكولات، مع مشاركة نخبة واسعة من أفضل وأشهر المطاعم في دبي، حيث تقدم المطاعم المشاركة في هذه الفعالية فرصة استثنائية لروادها، للاستمتاع بقوائم غداء وعشاء مميزة أعدت خصيصاً لهذا الحدث السنوي، الذي يحتفي بعالم الطهي والمأكولات، تحت إشراف كبار الطهاة في دبي.

يقام أسبوع دبي للمطاعم خلال الفترة من 25 مارس إلى 10 أبريل، ويعد فرصة مناسبة لمحبي الطعام للاستمتاع بتناول وجبات شهية بأسعار مناسبة في مطاعمهم المفضلة، أو الاستفادة من عروض بنصف السعر لتجربة وجهات جديدة.

وتشهد دورة هذا العام من الفعالية مشاركة أكثر من 40 مطعماً من أرقى المطاعم في دبي، والتي تقدم خيارات متنوعة في عالم الطهي، ومن ضمنها: تورنو سوبيتو، وبراسيري بولود، ونوبو، وهاكاسان، وتورو تورو، وذا لندن بروجكت، وبيلا، وبوكا، وغيرها من المطاعم الشهيرة، فيما تضم قائمة الطهاة المسؤولين عن هذه المطاعم عدداً من أشهر الأسماء الشهيرة على مستوى العالم مثل ماسيمو بوتورا، وأكيرا باك، وهاينز بيك، ودانييل بولود، وجوردون رامزي.

وتستعد المطاعم المشاركة في فعالية أسبوع دبي للمطاعم لعام 2021 لتقديم مجموعة متنوعة من النكهات والمأكولات الشهية، حيث يمكن الاختيار من بين أكثر من 40 مطعماً، تقدم خيارات متنوعة للذواقة. وسيحظى الضيوف بفرصة زيارة أشهر المطاعم في المدينة، بما في ذلك المطاعم المدرجة في قائمة أفضل 100 مطعم مثل بريد ستريت كيتشن للشيف جوردون رامزي، وتورنو سوبيتو، وروكفيش، وكويا، وسوشيال باي هاينز بيك.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، حيث تشمل فعالية أسبوع دبي للمطاعم لهذا العام مجموعة مطاعم منتشرة في أنحاء المدينة، وضمن المواقع الأكثر شهرة فيها مثل مطعم «أكيرا باك» في فندق دبليو دبي مع إطلالات على معالم نخلة جميرا، وكذلك مطعم «سي لا في» في فندق العنوان سكاي فيو مع إطلالات رائعة على برج خليفة، بالإضافة إلى مطعم شيمرز في فندق جميرا ميناء السلام المطل على برج العرب.