أخطر جبن في العالم

المصدر: وكالات

ينتج الرعاة في جزيرة سردينيا الإيطالية جبن كاسو مارزو، والذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأخطر أنواع الجبن في العالم.

ويضع الذباب «بيوفيلا كاسي» بيضه في شقوق تتشكل في الجبن. وبعد ولادة اليرقات، تشق طريقها للداخل وتقوم بعملية هضم البروتينات لتحويل المنتج إلى جبن «كريمي» أي سائل وناعم.

ثم يقوم صانعو الجبن بفتح الجزء العلوي منه "الذي لم تمسه اليرقات تقريباً" لاستخراج ملعقة من الجبن الفاسد الناعم. وطبعاً، لا تعتبر هذه اللحظة مناسبة لضعاف القلوب.

ويقوم بعض السكان المحليين بتدوير الجبن من خلال جهاز معين لدمج الديدان مع الجبن.

وإذا كنت قادراً على التغلب على الاشمئزاز المفهوم، فإن نكهة «كاسو مارزو» قوية وتذكرك بمراعي البحر الأبيض المتوسط، وحارّة مع مذاق يستمر لساعات.

ويقول البعض، إن هذا الجبن قد تكون خطيرة على صحة الإنسان، حيث يمكن أن تتسبب اليرقات بلدغات وثقوب دقيقة في الأمعاء. وفقاً لشبكة «سي إن إن»

والجبن ممنوع من البيع التجاري، لكن سكان سردينيا يتناولونه منذ قرون عدة.

تم تسجيل «كاسو مارزو» كمنتج تقليدي لجزيرة سردينيا، وبالتالي فهو محمي محلياً. ومع ذلك، فقد اعتبرته الحكومة الإيطالية غير قانوني منذ عام 1962 بسبب الضوابط التي تحظر استهلاك الأطعمة المصابة بالطفيليات.

وأولئك الذين يبيعون الجبن يمكن أن يواجهوا غرامات عالية تصل إلى 50 ألف يورو (نحو 60 ألف دولار)، لكن سكان سردينيا يسخرون من هذا الحظر المرتبط بجبنهم المفضل.