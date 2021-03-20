روسيا .. تأجيل إطلاق 38 قمراً صناعياً

المصدر: وكالات

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن دميتري روجوزين المدير العام لوكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) قوله اليوم السبت إن البلاد أرجأت إطلاق الصاروخ سويوز-2.1إيه إلى الأحد.

ونسبت الوكالة إلى روجوزين قوله إن قرار التأجيل اتُخذ بسبب حدوث ارتفاع للجهد الكهربائي قبل الموعد المقرر للإطلاق من قاعدة بايكونور في قازاخستان.

وأشارت الوكالة إلى أن إطلاق الصاروخ، الذي من المتوقع أن يحمل 38 قمرا صناعيا معظمها مصنوع خارج روسيا، سيكون في الساعة 0607 بتوقيت جرينتش غدا الأحد.

واعلن مركز محمد بن راشد للفضاء تأجيل إطلاق القمر الاصطناعي "دي إم سات 1.

وأعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 "شاهين سات" على متن الصاروخ الروسي سويوز2، وذلك قبل موعد إطلاقه الذي كان مقررا صباح اليوم.

وأضافت الهيئة ، في بيان صحفي اليوم ، أنه سيتم الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس" على "تويتر".