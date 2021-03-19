كيف اشترى هذا الرجل قطعتي بيتزا بـ 600 مليون دولار؟

المصدر: وكالات

أصبح المبرمج لازلو هانييتش معروفا جيدا في دوائر التشفير بعدما دفع 10 آلاف عملة بيتكوين مقابل الحصول على اثنين من بيتزا "بابا جونز" في مايو 2010، وهو التاريخ الذي يحتفل به تحت اسم "يوم بيتزا البيتكوين".

بفضل السعر القياسي الذي بلغته مؤخرا عملة بيتكوين وهو 60 ألف دولار للعملة الواحدة، فإن قيمة المبلغ الذي دفعه مخزون هانييتش، يعادل أكثر من 600 مليون دولار، حسبما أفاد موقع "بزنس إنسايدر".

تعود قصة البيتزا، عندما طلب هانيتش من زميله المتحمس في منتدى "بيتكوين" قبول عشرة آلاف من العملة الرقمية مقابل منحه اثنتين من البيتزا التي يصنعها "بابا جونز"، حيث قدرت حينها قيمة العملة بحوالي 0.003 دولار لوحدة من هذه العملة. يعني هذا أن البيتزا كلفته 30 دولارًا آنذاك، بحسب بوابة "أرقام" المالية.

العملة المشفرة، التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 1.1 تريليون دولار، ارتفعت إلى 3 أمثال سعرها منذ بداية العام، حيث قفزت من قرابة 20 ألف دولار إلى ما يزيد على 60 ألفًا، قبل أن تتراجع قليلا تحت هذا المستوى.

وبدأت القصة عندما نشر لازلو هانيتش نقاشا على منتدى بيتكوين، يطلب فيه من زملائه على المنتدى من مستخدمي العملة الرقمية شراء وحدتين من بيتزا بابا جونز.

حيث كتب بالمنتدى:“سأدفع 10,000 بيتكوين مقابل وحدتين من البيتزا كبيرتي الحجم، فأنا أحب أن أتناول واحدة وأترك الثانية لليوم التالي، بإمكانك صناعتها بنفسك أو طلبها من أحد المطاعم، وإيصالها إلى منزلي”.

ثم أضاف: “ما أهدف إليه هو الحصول على الطعام مقابل البيتكوين، دون الاضطرار إلى طلب الطعام أو إعداده بنفسي، تمامًا كـ شخص يأمر بتجهيز الإفطار له في فندق، وعندما يصل إليه طلبه يشعر بالسعادة”.

وتابع حديثه: “أنا أحب أشياء، مثل البصل والفلفل والنقانق والفطر والطماطم والببروني … إلخ، فقط الأشياء القياسية، لا الأسماك ولا الرائحة التي تصدر منها، أو أي شيء من هذا القبيل”.

وختم حديثه: “إذا كنت مهتمًا، من فضلك دعني أعرف، فيمكن أن نعمل علا الصفقة.

بعد أن قام هانيتش بنشر تدوينته، تحدث عدد قليل من المتحمسين عن إمكانية التجارة معه وإتمام الصفقة، وكان هناك بضعة من المستخدمين تفكر في بعض الطرق التي يمكن أن تصل بها البيتزا إلى هانيتش، الذي كان يعيش في ولاية فلوريدا في ذلك الوقت.

وبعد مرور 24 ساعة كتب هانيتش بالمنتدي: “فقط أود أن أخبركم أنّني نجحت في عقد صفقة تجارية، 10,000 بيتكوين مقابل البيتزا”، وأرفق مع تدوينته هذه صورة للبيتزا التي وصلته.

فقد وافق مستخدم بريطاني يُدعى Jercos – جيركوس على شراء البيتزا له، وبالفعل اشترى البريطاني لـ هانيتش وحدتين بيتزا من مطعم Papa Jones الشهير، وأوصلهما إلى منزله، ولم يكلفاه سوى 25 دولارًا، ثم أرسل له هانيتش العشرة آلاف بيتكوين.

ورأى عدد قليل من المُستخدمين المُعلقين على النقاش بالمنتدى أنّه كان تبادل تُجاري كبير قد حدث، وهنَّأَ بعضهم هانيتش في ذلك اليوم، وهكذا حصل المُستخدم البريطاني على صفقة جيدة، فقد دفع فقط 30 دولارا للبيتزا، حيث قدرت حينها قيمة العملة بحوالي 0.003 دولار للوحدة الواحدة.

ليجري بذلك أول عملية دفع تجارية وحقيقية في التاريخ باستخدام عملة البيتكوين، ومن هنا ولد اليوم العالمي لبيتزا البيتكوين. وبعد سنوات تعتبر هذه الصفقة واحدة من أعظم لحظات في تاريخ البيتكوين.

وهكذا من يومها أصبح اليوم جزء من تاريخ العملة، واحتفال سنوي من قبل متداولي البيتكوين، يُطلق عليه Bitcoin Pizza Day – يوم بيتزا البيتكوين، ومنذ ذلك التاريخ قطعت العملة الرقمية شوطًا طويلًا من الارتفاعات الجنونية المُتعاقبة.