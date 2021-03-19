مصرع عروسين مصريين في بداية شهر العسل

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي عروسان مصريان مصرعهما بسبب تسرب الغاز في إحدى قرى مركز بنها، بمحافظة القليوبية، بعد زواجهما بـ 4 أيام.

وكشفت التحريات أن الاتصال انقطع مع أسرتيهما، ولم يجيبا على الاتصالات المتكررة، ما دفع عدد من الأهالي إلى طرق الباب عليهما، ولكن دون استجابة، وبعد استطلاع الأمر، فوجئوا بهما جثتين هامدتين داخل شقة الزوجية، وتبين وجود تسرب غاز بالشقة، وتم التأكد من عدم وجود شبهه جنائية وصرحت النيابة بدفنهما.

وشهدت قرية «سندنهور» واقعة مأساوية، أمس الخميس، حيث لقي عروسان مصرعهما بعد 4 أيام من زفافهما، خنقاً بالغاز داخل شقتهما، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى بنها العام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثتين، عقب مناظرة الطب الشرعي.