أطباق فرنسية على مائدة محطة الفضاء الدولية

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

ينطلق رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه إلى محطة الفضاء الدولية الشهر المقبل، ومعه ستة أطباق من المطبخ الفرنسي، بما في ذلك كعكة من اللوز وأكلة البيف بورجينيون، للمشاركة مع زملائه رواد الفضاء.

يتحدث رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه في مقطع فيديو عن رحلته المقبلة، قائلاً إن ما يقوم به من التقاليد في أوروبا. ففي كل مرة ينطلق أوروبي إلى الفضاء يأخذ معه فواكه من بلاده أو بعض الأطباق من صنعه، أو من صنع طاه أو ربما جدته إذا كان يرغب بذلك.

قال إنه أرسل إلى زملائه رواد الفضاء في المحطة الدولية لائحة بأطعمة لذيذة، بعضها يعود إلى فترة طفولته، وقد جاؤوه بقائمة عظيمة. وبالإجمالي، سيكون هناك ستة أطباق يأمل أن يتقاسمها هناك مع زملائه، مشيراً إلى أن التوقعات والآمال كبيرة وزملاؤه يتوقعون طعاماً لذيذاً.

وأكد بيسكيه أنه لا يتقن الطبخ، لكنه طلب من أحدهم طهي الأطباق، التي ستتضمن طبقاً فرنسياً بالأرز يشبه الريزوتو، وكعكة لوز، وطبق البيف بورجينيون، رافضاً الإفصاح عن أسماء الأطباق الأخرى لمفاجأة زملائه، ومؤكداً في السياق أن تبادل الطعام يحدث كثيراً داخل محطة الفضاء الدولية.