مصحفان ينجوان من حريق التهم سيارة في عجمان

المصدر: إعداد: سلوى الذيباني

نجا مصحفان من حريق شب في سيارة شاب يمني، بينما كان متوقفاً أمام مطعم في الروضة بإمارة عجمان.

وفي التفاصيل، علقت سيارة محمد الظاهري في الرمال، وشب الحريق فيها أثناء محاولته إخراجها، ووثق الظاهري فيديو أثناء احتراق السيارة، وبعد أن تم إطفاؤها من قبل الدفاع المدني، الذي هرع إلى موقع الحادث فور تلقيهم البلاغ.

وأظهر الفيديو احتراق السيارة كاملاً، فيما بقي المصحفان سليمين، لم تمسهما النار.

وقال الظاهري لـ «البيان»: إنه أصيب بالذهول أثناء تفحصه السيارة بعد إطفاء الحريق الذي شب فيها، إذ وجد كل محتويات السيارة متفحمة، إلا المصحفين بقيا سليمين من الداخل، وأصابت النيران غلافي المصحفين فقط، فيما بقيت صفحاته سليمة.

وأضاف الظاهري: تذكرت في بداية الحريق، أن جوازي سفر زوجتي وطفلي «زايد» الذي رزقت به منذ شهرين، موجودان بالداخل، واستطعت إخراجهما قبل انتشار الحريق في السيارة بكاملها. وشكر الظاهري الدفاع المدني على سرعة استجابتهم للبلاغ، فيما لم يصب الشاب بأي أذى.