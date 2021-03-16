كشف السبب الحقيقي للخصلات البيضاء في شعر مولودة مصرية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف طبيب مصري سر الشعر الأبيض في رأس مولودة مصرية في محافظة الأقصر، مؤكداً أنها حالة وراثية نادرة وتكون بسبب زواج الأقارب من الدرجة الأولى، وتسمى بمتلازمة «ورد امبرج».

وقال الدكتور حامد سيد أحمد، استشاري أمراض النساء والتوليد، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، إن مثل تلك الحالة الوراثية النادرة تحدث نتاج زواج الأقارب من الدرجة الأولى، حيث إن الأب والأم أولاد عم: «الحالة مش الأولى في العيلة، والبنت دي أختها اتولدت عندنا منذ سنوات وكان ليها عين لونها أزرق والثانية لونها أسود، ونوصي الأب والأم متابعة السمع للطفلة كل 6 أشهر»، وفق ما نشرته صحيفة الوطن.

وأوضح أن الولادة كانت قيصرية، كما أن الأم والطفلة بحالة صحية جيدة، لافتا إلى أن هناك عرضا مصاحب للإصابة بمتلازمة ورد امبرج وهو حدوث مشكلات في العين وينتج عنها أن لون العينين مختلف، والمسافة بين العينين واسعة وهناك مشكلات بالأطراف والجهاز الهضمية.