احتفلوا بفوزهم.. إحالة 38 نائباً كويتياً إلى النيابة لمخالفتهم الإجراءات الوقائية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت صحيفة «القبس» نبأ إحالة 38 نائباً حالياً بمجلس الأمة الكويتي للتحقيق معهم بعد خرقهم للإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إن المتوقع وفي ظل المشهد السياسي، تراجع الحكومة عن تطبيق القانون لتخفيف التوتر النيابي في تقديم الاستجوابات، لكن العكس هو الذي حدث، حيث كشف مصدر مطلع أن النيابة العامة استلمت رسمياً ملفاً من وزارة الداخلية بإحالة جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية وطالبت بالتحقيق معهم.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة ستحقق مع 38 نائباً حالياً بمجلس الأمة، وستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم وأخذ الإجراءات بحقهم.

وقال المصدر أن التهم ستكون مخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، مما يعتقد أن هذا الأمر ساهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا.