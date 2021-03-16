تصرف نبيل من سعودي اكتشف صدفة أن زوجته بكلية واحدة ولا تعمل

المصدر: البيان الإلكتروني

في لقاء تلفزيوني روى مواطن سعودي تفاصيل تبرعه لزوجته بكليته بعد أن اكتشف صدفة أن زوجته تمتلك كلية واحدة فقط وتوقفت عن العمل.

وفي حديثه لبرنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، تحدث «أحمد» عن التفاصيل والحيثيات، قائلاً: "كانت زوجتي في بداية عامها الأربعين ولاحظت عليها الألم، فذهبت بها إلى مستشفى «طبرجل»، وهناك أبلغوني أنها تعاني ارتفاعاً في ضغط الدم ومشكلات في الكلى. لكن المفاجأة أنهم قالوا لي إن زوجتي لديها كلية واحدة".

ويوضخ أحمد أنه توجه وزوجته إلى مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي، لمتابعة العلاج، وهناك قال له الأطباء إنه يمكن علاجها.

وأضاف: "بعد ذلك مكثنا فترة وتمت إحالتها إلى مستشفى الملك سلمان بالرياض، وبدأت عمليات الغسيل الكلوي والقسطرة، وطلبت من الأطباء أن أتبرع لزوجتي وتقرر تحديد وقت لذلك؛ بسبب جائحة كورونا".

وأوضح: "جائحة كورونا أخرت عملية التبرع، وراجعنا الطاقم الطبي وتم تحدد موعد العملية التي تكللت بالنجاح، ولله الحمد، ووضعنا الصحي الآن مستقر، وسنخضع للمراجعة الصحية لمدة 3 شهور، وبحمد الله خرجت من المستشفى معافى، لكني طلبت استمرار مرافقتي لها".