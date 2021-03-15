شاهد.. الدلافين في السعودية تجذب الزوار إلى شواطئ أملج

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

نشر حساب منطقة تبوك على صفحته الرسمية في تويتر فيديو لمجموعة من الدلافين في شواطئ محافظة أملج التي تعد أحد أجمل وأهم الشواطئ في المملكة العربية السعودية.

تلقب هذه المدينة الساحلية الصغيرة بـ”مالديف السعودية“، فهذا الأرخبيل الواقع شمال مدينة أملج يتكون من أكثر من 100 جزيرة تتميز برمالها البيضاء، ونخيلها العتيقة المتمايلة، وبوجود حيوانات بحرية مثل السلاحف التي تعيش في مياه زرقاء نقية تشبه مياه حوض للأسماك. ويتوافد الزوار إلى هذه الشواطئ الساحرة للاستمتاع بمشاهدات المخلوقات البحرية والاسترخاء وزيارة مزارع المانجو القريبة، وفق الموقع الرسمي للزيارة السعودية.

وتداول مقطع الدلافين في شاطئ أملج العديد من رواد التواصل الاجتماعي في السعودية والعالم العربي حيث أشادوا بجمال وسحر الطبيعة في المملكة.