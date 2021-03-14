وفاة راكب سعودي داخل طائرة مصر للطيران في الجو

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت طائرة مصر للطيران القادمة مساء أمس السبت من أسوان إلى مطار القاهرة، وفاة راكب سعودي متأثرا بإصابته بأزمة قلبية قبل هبوطها وتم نقل الجثمان بسيارة إسعاف إلى المستشفى لإعداده للدفن.

ونقلت صحيفة الأهرام المصرية عن مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن برج المراقبة تلقى إخطارا من قائد رحلة مصر للطيران رقم 85 القادمة من أسوان يطلب ضرورة تواجد طبيب الحجر الصحى وسيارة إسعاف وبعد هبوط الطائرة صعدت إليها الدكتورة عبد الرحمن مصطفى طبيبة الحجر الصحى وبالكشف على الراكب السعودي "حمدى بن حامد بن عبد الباري" مواليد 1951 تبين وفاته متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، وتم نقل الجثمان بسيارة إسعاف إلى المستشفى لإعداده للدفن.