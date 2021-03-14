في حالة نادرة.. ولادة طفلة بشعر أبيض في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت مدينة الأقصر بمصر مساء أمس السبت، ولادة نادرة لطفلة بخصلات شعر بيضاء في الرأس، وتعرف هذه الحالة طبياً بـ"متلازمة ورد امبرج".

واستقبل مستشفى بالأقصر، الطفلة بعد إجراء عملية الولادة بصورة طبيعية، وفق "اليوم السابع".

وقال الطبيب الذي أجري عملية ولادة الطفلة صاحبة الشعر الأبيض، أن ذلك حدث نتيجة عوامل وراثية بسبب زواج الأقارب، موضحا أن هذه الحالة تسمي بمتلازمة "ورد امبرج" يولد خلالها الطفل ببعض التغيرات وينتج عنه الشعر الأبيض للمولود فى صورة نادرة للأطفال حديثي الولادة.