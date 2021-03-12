السيسي ينعى الحاجة زينب: ضربت المثل العظيم في الوطنية لبلدها

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر حسابه في تويتر السيدة زينب مصطفى التي وافتها المنية صباح اليوم .

وقال السيسي " أنعى بمزيد من الحزن والأسى السيدة زينب مصطفى التي وافتها المنية في هذا اليوم المبارك، هذه السيدة الفاضلة التي ضربت المثل العظيم في الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها حين قامت بالتبرع بقرطها الذهبي لصندوق "تحيا مصر".

وأضاف " رحم الله الحاجة زينب وغفر لها، فقد كانت خير نموذج للمرأة المصرية وما تقدمه طوال الوقت من دروس وعِبر في التجرد والتضحية بأغلى ما لديها فداء لوطنها".

وتوفيت الحاجة زينب الملاح عن عمر يناهز 98 عاما، في قريتها منية سندوب التابعة لمركز المنصورة، بعد معاناة مع مرض الشيخوخة.

وكانت الحاجة زينب تبرعت بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر في عام 2014 كأول سيدة مصرية تتبرع بكل ما تملك لوطنها مصر وكرمها الرئيس عبدالفتاح السيسى بلقائها في القصر الجمهورى.