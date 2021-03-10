المصدر: البيان الإلكتروني

أظهرت الكاميرات التلفزيونية في تايلاند رئيس الوزراء الجنرال برايوت تشان أو تشا، وهو يحمل قنينية لمادة مطهرة ويرش الكحول على الصحفيين خلال مؤتمر صحفي.

وقام رئيس الوزراء بتعليق المؤتمر الصحفي الذي تمّ تنظيمه بالعاصمة بانكوك، ونزل من المنصة وبدأ في رش المادة المطهرة على الصحفيين وهو يهمّ بمغادرة القاعة، وفق "يورونيوز".

وأوضح الصحفيون أن ما قام به رئيس الوزراء التايلاندى جاء كردة فعل على سؤال أحد الصحفيين بخصوص احتمال إجراء تعديل وزارى في البلاد، إذ رد برايوت تشان أو تشا بأن الصحفيين عليهم الاهتمام بشؤونهم الخاصة، ونزل من المنصة ممسكا قنينة المطهر وقام برش أولئك الصحفيين المتواجدين في الصف الأول وغادر دون تقديم جواب عن السؤال.

شاهد.. رئيس الوزراء التايلندي يرش الصحافيين بمادة مطهرة بعد استيائه من سؤال!https://t.co/fRT27AIv51#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/mZFhX1pKM4 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 10, 2021