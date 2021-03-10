تعرف على عقوبة متحرش المعادي المتوقعة

المصدر: البيان الإلكتروني

توقع الدكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا أن تصل عقولة متحرش المعادي إلى 15 سنة سناً.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن العقوبات تصل للسجن المشدد يصل لـ15 عاما وترتقي للمؤبد وفي حال واقعة التحرش بطفلة المعادي أؤكد أن العقاب لن يقل عن 15 عاما خاصة مع وجود نص قانوني واضح وهو مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال التعدي على طفلة والحد الأدنى في هذه الحالة 7 سنوات سجن وفق صحف مصرية.

وأكد الدكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا إن العقوبات الموجودة في قانون العقوبات على حالات التحرش مثلما نشاهد الآن حالة التحرش بطفلة المعادي قوية للغاية.

وأضاف أن هناك دليلين يتعلقان بالزمان والمكان ووجود كاميرا مراقبة يسهل من إثبات الواقعة مطالبا بتكريم السيدة التي دافعت عن الطفلة وتصدت للمجرم.