ماذا قال متحرش المعادي في أول اعتراف بعد جريمته؟

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت السلطات الأمنية المصرية اليوم الثلاثاء القبض على الشخص المتهم بالتحرش بطفلة في منطقة المعادي في القاهرة بعد موجة استنكار في البلاد إثر انتشار مقطع فيديو يوثّق الواقعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية في بيان أن الأجهزة الأمنية ضبطت المتهم بعد انتشار مقطع فيديو على فيسبوك "يظهر فيه وهو يتحرش بطفلة بمنطقة المعادي بالقاهرة". وأشار البيان إلى عرض الشخص المذكور على النيابة العامة للتحقيق في الأمر.

وقال المتهم ويدعى محمد جودت، في التحقيقات إنه منفصل عن زوجته منذ 6 أشهر، ولديه طفلان: «مطلق مراتي عشان كان فيه خلافات كتير بينا، وعندي ولد وبنت منها عايشين مع أمهم».

وأضاف المتهم في محضر الشرطة وفقا لصحيفة الوطن: «أنا عارف البنت كويس وكل يوم بشتري منها مناديل، ومكنش قصدي اتحرش بيها، أنا كنت بضحك معاها»، بتلك الكلمات حاول المتهم تبرير جريمته الموثقة بالفيديو.

وأوضح المتهم محمد جودت، أنه يعمل محاسبًا في شركة عقارات، وعمره 37 سنة، وأنه يمر يوميًا من ميدان الحرية بالمعادي، ويشتري المناديل من طفلة المعادي «سارة»، وهي تعرفه جيدًا كذلك، كانت تتبعه حتى دخل العقار، وبدأ في التحرش بها.

وتداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة مقطعاً مصوّراً قصيراً لرجل يلامس طفلة عند مدخل مبنى سكني في حي المعادي جنوب القاهرة، ما دفعها للهرب قبل أن تفتح إحدى القاطنات باب شقتها وتواجه الشخص بفعلته المسجلة عبر كاميرات المراقبة.