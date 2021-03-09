تعرف على أوجيني بطلة واقعة التحرش بطفلة المعادي في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

في واقعة هزت الرأي العام المصري وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي رصدت كاميرا مراقبة تحرش شخص بطفلة صغيرة أمام مصعد أحد العقارات في منطقة المعادي.

وأمرت نيابة المعادي بسرعة ضبط وإحضار المتهم، كما وجهت بالتحفظ على الكاميرات التي رصدت الواقعة وإرسالها للفحص وسرعة إعداد تقرير عنها؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، ومن المقرر أن تستمع النيابة لأقوال السيدة التي تمكنت من تسجيل الفيديو ومواجهتها للمتهم.

وأكدت مصادر إعلامية أنه لم يتم ضبط المتهم بالتحرش بفتاة في المعادي حتى الآن، مع تكثيف واستمرار تحريات المباحث للوصول إليه وضبطه، وأيضا محاولة الوصول إلى الطفلة المرجح أنها من الأطفال بائعي الشوارع المتجولين، وأسرتها أيضا لاتخاذ اللازم من تحرير محضر وسؤالهم عن الواقعة.

وشهدت الواقعة بطولة لسيدة لم تقف صامتة وهي «بطلة واقعة التحرش بطفلة المعادي»، لتخرج عن صمتها وتفضح المتحرش بطفلة في إحدى العمارات بالمعادي.

أوجيني أسامة، هي المرأة التي فتحت باب مقر عملها بمجرد أن التقطت كاميرات المراقبة بمعمل التحاليل الذي تعمل به، رجلاً يتحرش بطفلة صغيرة على السلم، لتنقذ الطفلة وتخبره بأن فضيحته سجلت بالكاميرات لتنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفعت أوجيني الفيديو والصور عبر «فيسبوك»، وكتبت عليها «لكل صحابي اللي عندي على فيسبوك عمري ما طلبت منكم اي شير لأي حاجة بس من فضلكم لازم الحيوان ده يتفضح ويتجاب ويتحبس ف المعادي ميدان الحرية دخل العمارة ونده على البنت الصغيرة دي وعمل اللي انتوا شايفينه ولما واجهته بالكاميرا وشتمته جرى .. لازم يتحاسب افضحوا على قد ما تقدروا».

في التعريف عنها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كتبت «أنا أنثى بنكهة طفولية لم أكبر على الألعاب والحلوى وغزل البنات وأفلام الكارتون لا زال الصوت العالي يبكيني ولا زالت في داخلي غيرة الأطفال البريئة "ابعه" بالنسبة لي تعني بحبك وكاك كاك كاك تعني ليه بحبك».

والمرأة التي كتبت تحت اسمها «الحياة لا تعطي دروسا مجانية لأحد، فحين تقول الحياة علمتني تأكد من أنك دفعت الثمن»، تقول إن مقولتها المفضلة هي: «المرأة التي تعرف متى تحنو متى تقسو كيف تمنح متى تمنع هي امرأة كالشمس لا تنطفئ تحرق ولا تحترق».