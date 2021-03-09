كاميرا المراقبة تفضح "وحشاً بشرياً" تحرش بطفلة

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على رجل ظهر في مقطع فيديو متداول أثناء تحرشه بطفلة في مدخل عقار بمنطقة المعادي.

وتفحص الجهات الأمنية المعنية، الفيديو للوقوف على حقيقته وتاريخه وتحديد هوية الشخص الذي ظهر فيه.



واجتاحت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد واقعة تحرش شخص بطفلة صغيرة، حيث تردد أن ذلك حدث في مدخل أحد العقارات بمنطقة المعادي في القاهرة، وسجلت كاميرات مراقبة مثبتة في المكان تفاصيل الجريمة، حيث قام المتحرش باستدراج الطفلة بالطابق الأرضى واصطاحبها بجوار سلم العقار، وبدأ في تنفيذ جريمته حتى قامت إحدى السيدات من قاطني العقار بفتح باب شقتها وفضح المشهد، وفق "اليوم السابع".



وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على منفذ الجريمة، بعدما أثار حالة من الاستياء والغضب، خاصة وأن الفيديو أظهر وقوع مشاجرة بين الجيران والمتهم بعد اكتشاف وتوثيق واقعة تحرشه ثم فر هاربًا، إلا أن الكاميرات المثبتة في العقار وثقت جريمته وكشفت صورته بوضوح، وترددت أنباء حول القبض على المتهم، إلا أنه لم يصدر بيان رسمى حتى الآن فى هذا الشأن.