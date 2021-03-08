تقتل زوجها وتحرق جثته بعد زواجه من أخرى

المصدر: البيان الإلكتروني

أنهت سيدة حياة زوجها وحرقت جثته بعد هجرها وزواجها من امرأة أخرى في سوهاج بصعيد مصر.

وكشفت التحقيقات أن الزوجة ضربت زوجها على رأسه بقطعة حديدية فسقط غارقا في دمائه ثم أشعلت النار في جثته، وبررت فعلتها بسبب خلافاتها المتكررة معه وهجره لها منذ أن تزوج عليها من 5 سنوات.

وتبين من المعاينة والفحص العثور على جثة محمد. ح. ع «65 سنة» متفحمة داخل منزله بقرية «عرابة أبوالدهب» ، وأكدت المعاينة وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وأكدت التحريات أن وراء الجريمة زوجة المجني عليه خ. ص «٤٥ سنة- ربة منزل»، بسبب وجود خلافات بينهما، وجرى ضبط المتهمة، واعترفت في أقوالها أن زوجها تزوج عليها منذ 5 سنوات، وأنه هجرها منذ زواجه من الأخرى وأنه دائم التشاجر معها منذ زواجه عليها، ويوم الحادث وقعت بينهما مشادة كلامية قامت خلالها بضربه على رأسه بقطعة حديدية فسقط على الأرض غارقا في دمائه، ثم أحضرت كمية من ليف النخيل وغطته بها وأشعلت النار في الجثة لتخفى معالمها، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.