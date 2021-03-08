بنى لها جزيرة الأحلام لكنها رفضت طلب الزواج

المصدر: إعداد: فاتن صبح

في محاولة لاستعادة حبيبته، قام رجل صيني ثلاثيني مكسور القلب يدعى زو، بإنفاق مدخراته كلها طوال عام كامل لتحويل قطعة أرض بقريته هيتو في مقاطعة غواندونغ إلى جزيرة ساحرة للعشاق، إلا أن الحبيبة رفضت الزواج به، فصارت الجزيرة الزهرية مقصد العاشقين.

وأنفق زو وفقاً لموقع «ذا صن» مبلغاً مبلغاً طائلاً ، حيث قام باستقدام فريق من البنائين لتشييد جسر يقود إلى بقعة توحي بالرومانسية. وعمد كذلك إلى تغطية الجزيرة برمتها بالنباتات والمزروعات الوردية، فنشر العشب الوردي وأشجار الدراق والكرز الزاخرة بالبراعم، والتي ترمز للحب في الثقافة الصينية. ولم ينسَ وضع أرجوحة وممر معبد لأحجار على شكل قلوب. استغرق إنجاز مشروع الحب عاماً كاملاً انتهى في يناير الماضي، ومع أن الحبيبة تأثرت كثيراً للمبادرة، إلا أنها رفضت العودة لحبيبها السابق والارتباط به. واكتفت بعبارة: «شكراً للتفاني المخلص، لكنك ستجد أفضل مني».

وأشار زو إلى أنه غير نادم على ما قام به، بالرغم من أن الخطوة لم تؤتِ ثمارها، وقد تحولت الجزيرة مقصداً للعاشقين ومحطة عروض زواج شهيرة.