فيديو الرئيس المصري وبائع الفاكهة يشعل مواقع التواصل

المصدر: البيان الإلكتروني

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال توقف سيارته أمام أحد الباعة المتجولين في منطقة مدينة نصر شرقي القاهرة لشراء الفاكهة.

وعند توقف سيارة السيسي أمام البائع، هرول الأخير إلى جمع أنواع من الفاكهة ليعطيها للرئيس المصري، وقال السيسي له مداعبا: "نقي كويس".

وأثناء توقفه، لاحظ السيسي صعوبة في حركة البائع، ولدى تبادله أطراف الحديث معه، علم بوجود مشاكل صحية في أعصاب القدم، كما علم أن بيع الفاكهة هو مصدر دخله الوحيد، وليس له سكن مستقل، ويقيم بحدائق القبة مع أقاربه.

وبعد انتهاء البائع من جمع الفاكهة، قال له السيسي: "قولي عايز إيه"، وقام الرئيس المصري بإمالة رأسه بالموافقة على طلب البائع بالعلاج على نفقة الدولة، قائلاً له عدة مرات "كل حاجة خلاص".

وقال بائع الفاكهة محمد حسن إنه فوجئ بوجود الرئيس أمامه، مضيفا "مكنتش مصدق"، وفق "سكاي نيوز عربية".

وأوضح حسن، خلال حديثه مع وسائل الإعلام، أنه يقف في شارع أحمد فخري عند حديقة الطفل منذ 30 عاما، وتابع: "الرئيس اشترى موز، وأصر على دفع حساب الفاكهة، وقالي لازم تاخد حسابك".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي سأله عن صحته، واتصل بوزيرة الصحة أمامه، وعلى الفور تم نقله لمستشفى دار الشفاء، وهو حاليا في المستشفى.

وأوضح أنه يجري حالياً عدداً من الأشعة والتحاليل بمستشفى دار الشفاء، مشيرا إلى أن هناك مندوبا من رئاسة الجمهورية يتابع حالته خطوة بخطوة.