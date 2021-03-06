مقتل مصري بـ 5 رصاصات في الرياض

المصدر: البيان الإلكتروني

لقى عامل مصري في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مصرعه على يد سعودي بسبب خلاف على أجرة تحميل خضروات.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المتهم أطلق 5 رصاصات من سلاحه أودت بحياة المواطن المصري.

وألقى رجال البحث الجنائي السعودى القبض على المتهم وجار التحقيق معه.

وكشف التقرير الطبي الصادر من مستشفى دلة، أن المجني عليه ويدعى عشري محمد حسن معوض، يعمل في الرياض مع ابن أخيه، واختلفا مع القاتل على أجرة نقل الخضروات.

وقال التقرير إن المجنى عليه حضر إلى قسم الطوارئ بعد تعرضه إلى طلق ناري وتوقف القلب والتنفس وبالكشف عليه تبين أنه لا يوجد نبض.

وتابع التقرير أنه تم إجراء محاولات لإنعاش الرئة والقلب لكن دون استجابة.

وأوضح التقرير الصادر من المستشفى أن الطلقات النارية كانت في الصدر والكتف والفخذ ما تسبب في وفاته.

وكشفت مصادر مقربة من المجنى عليه عشري محمد حسن معوض أنه سوف يتم نقله إلى المشرحة تمهيدا لتشريح جثمانه ونقله إلى مركز مغاغة بمحافظة المنيا بعد الانتهاء من التحقيقات مع المتهم وسماع أقوال الشهود.

وكشف بعض العاملين مع المجنى عليه أن القتيل يعمل بـ أسواق العويس في مدينة الرياض ووقع خلاف مع المتهم السعودى بسبب الأجرة على نقل الخضروات أطلق على أثره السعودي 5 طلقات على المجنى عليه.

وتقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بخالص العزاء إلى أسرة المواطن المصري «عشري محمد حسن» الذي وافته المنية اليوم الجمعة على إثر حادث إطلاق نار عليه بالمملكة العربية السعودية، أسفر أيضا عن إصابة ابن شقيقه «حسين سامي محمد حسن».

وقامت وزيرة الهجرة بالتواصل مع السفارة المصرية والقنصلية بالرياض، حيث تتم متابعة كافة التفاصيل القانونية من تحقيقات أولية، بالإضافة إلى متابعة الحالة الطبية للمواطن المصاب حيث استقرت حالته وتم نقله إلى مستشفى شميس في الرياض، علما بأن السلطات السعودية قامت بالقبض على المتهم بقتل المواطن المصري وإصابة ابن أخيه، ويخضع المتهم الآن للتحقيقات.

وأضافت الوزيرة أنه ستتم متابعة نقل جثمان المتوفى عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة الثقة في سير التحقيقات والإجراءات القانونية بالمملكة.