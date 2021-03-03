فرصة مجانية للسفر إلى القمر والاشتراك متاح للجميع حتى 14 مارس الجاري

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

8 رحلات مجانية على متن رحلة "سبيس إكس" المتجهة للقمر، يقدمها الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا لثمانية أشخاص من جميع أنحاء العالم على متن رحلة فضاء مجدولة عام 2023.

عبر مقطع فيديو نُشر على "تويتر" ، أوضح قطب الأزياء عبر الإنترنت البالغ من العمر 45 عاماً عن شرائه ثمانية مقاعد من أصل 12 مقعد على متن رحلة الشركة التي يملكها إيلون ماسك، داعياً الأفراد من جميع أنحاء العالم للانضمام إليه في المهمة وقد وضع مايزاوا معيارين فقط يجب أن يستوفيها المتقدمون، وهي أن يكونوا مستعدين لتجربة أشياء جديدة بمنتهى الجرأة والحماسة وبشكل خلاق، فضلاً عن استعدادهم لمساعدة أعضاء الطاقم الآخرين على فعل الأمر ذاته.

وبحسب موقع "إن دي تي في" الهندي، ستكون فترة التقديم مفتوحة حتى 14 مارس الجاري، بعدها سيتم إجراء التقييمات الأولية بحلول 21 مارس. كما لم يتم ذكر أي مواعيد نهائية للمراحل التالية ولكن من المقرر إجراء المقابلات النهائية والفحوصات الطبية في أواخر مايو 2021، وفقاً لموقع مايزاوا الإلكتروني.

كان الملياردير قد خطط في الأصل لاصطحاب نحو ستة إلى ثمانية "فنانين" معه، لكنه ادعى منذ ذلك الحين أنه وسع تعريفه لمفهوم "الفنان" وكنهه.

الجدير بالذكر أن مايزاوا تصدر عناوين الصحف عام 2013 عندما أصبح أول شخص يشتري مقعداً على متن مهمة SpaceX إلى القمر.

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