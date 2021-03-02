بحثاً عن مضادات حيوية.. علماء روس يدرسون فيروسات مجمدة عمرها 200 ألف عام

المصدر: البيان الإلكتروني

بحثاً عن المضادات الحيوية، يبدأ علماء روس من معهد الطب التجريبي التابع لوزارة العلم دراسة فيروسيات قديمة سيتم استخراجها من طبقات الجليد الأزلي الموجودة في منطقة ياكوتيا بأقصى شمال شرق روسيا. ويبلغ عمر تلك الكائنات المجهرية 200 ألف عام.

وقال رئيس مختبر الطب الوراثي للكائنات المجهرية د. أرتيمي غونتشاروف، إن العلماء يأملون بأن تساعدهم تلك الكائنات في إعداد مضادات حيوية فعالة جديدة. وفقاً لوكالة "تاس" الروسية.

وأوضح غونتشاروف أن منطقة (فيرخويانسك) في جمهورية ياكوتيا الروسية شهدت نشوء حفرة عميقة ظهرت نتيجة انحطاط الجليد الأزلي. وتتميز تلك المنطقة بكونها أبرد مكان في الكرة الأرضية لم تحدث فيه تغيرات جيولوجية ملحوظة ولم تتعرض طبقاته للجليد الأزلي لأي تأثيرات على مدى 200 ألف عام.

وقال: "سنحاول أن نكتشف هناك بكتيريا قديمة وفيروسات قديمة آكلة البكتيريا".

وبحسب العالم الروسي يمكن الحصول على تلك الكائنات المجهرية القديمة بعد انتهاء حفر طبقات الجليد الأزلي الذي بدأ العام الماضي وسيستمر في مارس الجاري.

وأضاف: "سنستخرج من طبقات الجليد الأزلي عينات تربة تحتوي على فيروسات قديمة ذات عمر مختلف ستنقل فيما بعد إلى بطرسبورغ حيث سيستخدمها العلماء لإنتاج الأدوية المختلفة، بما فيه المضادات الحيوية الحديثة القادرة على التصدي لكل الأجيال من الفيروسات، مع العلم أن الفيروسات التي تحيط بالإنسان في الوقت الراهن قد تكيفت على المضادات الحيوية المستخدمة في الطب حاليا ولا تتأثر بها". مشيراً إلى أن عينات التربة المجمدة المستخرجة العام الماضي من طبقات الجليد الأزلي القديمة تدرس حاليا في الجامعات الروسية والأجنبية.