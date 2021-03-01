السعودية: السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال عقوبة التحرش بالأطفال ذوي الإعاقة

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضحت هيئة حقوق الإنسان في السعودية أن عقوبة التحرش بالأطفال وذوي الإعاقة تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال سعودي أو إحدى العقوبتين. وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.

وفي حال كان المجني عليه طفلاً، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، أو إن وقعت الجريمة في مكان دراسة أو عمل أو إيواء، وإن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، أو كان المجني عليه نائمًا أو فاقدًا للوعي، يعاقب مرتكب جريمة التحرش بالسجن لمدة 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 300.000 ريال سعودي.

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" فيديو يوضّح نظام مكافحة جريمة التحرش بالمملكة، وحثت من خلاله، كل من يطلع على حالة تحرش أن يبلغ الجهات المختصة، كما أوضحت أن تنازل المجني عليه لا يحول دون حق الجهات المختصة في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة.

ويلتزم كل من يطلع على قضية التحرش "بحكم عمله" الحفاظ على سرية المعلومات ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

كما يعاقب المحرض على الجريمة، المتفق مع مرتكب، والمساعد على ارتكاب الجريمة بأي صورة كانت أو المدعي كيدًا بتعرضه للجريمة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقرر لها.