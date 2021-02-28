الأولى من نوعها في أوروبا.. حافلات ذاتية القيادة في شوارع إسبانيا

المصدر: البيان الإلكتروني

تجوب حافلة ذاتية القيادة شوارع ملقة بجنوب إسبانيا في مشروع وُصِفَ بأنه الأول من نوعه في أوروبا.

الحافلة وُضعت في الخدمة، وهي كهربائية بالكامل ومزوّدة أجهزة استشعار وكاميرات، وتنفذ ستّ رحلات يومياً مسافة كلّ منها ثمانية كيلومترات بين الميناء ووسط المدينة الأندلسية.

المركبة التي صممتها شركة "إيريزار" الإسبانية هي حافلة تقليدية مخصصة للمدن، ويبلغ طولها 12 متراً ويمكن أن تحمل 60 راكباً، وفق "قناة الحرة".

ولأن القانون الإسباني لا يسمح بتسيير مركبة ذاتية القيادة، يجلس السائق في مكانه المعتاد، لكنه لا يلمس المقود ولا الدواسات، إلاّ في حالات استثنائية.

الأولى من نوعها في أوروبا.. حافلات ذاتية القيادة تجوب شوارع إسبانيا https://t.co/j1uQmvFdQO#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/9KQ2urHn3J — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 28, 2021