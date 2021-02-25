مصرية تتحصل على الماجستير بدروس محو الأميّة

المصدر: البيان الإلكتروني

حصلت سيدة مصرية على شهادة الماجستير عن طريق دروس محو الأمية، التي بدأتها في سن الـ 13.

وكشفت سناء أحمد تفاصيل قصة كفاحها، موضحة أنها كونت نفسها في المنزل، قائلة: "كان عمري 13 سنة وجدت ورقة بها حروف أبجدية، وأبويا حفظنىي، وقعدت جنب والدي وهو بيعلم أخويا، واتعلمت أقرأ ومتعلمتش أكتب".

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "صبايا الخير"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامية ريهام سعيد، أن إحدى أقارب زوجها وجهها للتعلم في محو الأمية، ثم التحقت بالإعدادية بعدها، مردفة: "عاوزة أتعلم للعلم نفسه، التعليم زي الفرق بين النور والضلمة ودى فطرة، وكان حلم جوايا أنى أتعلم".

ونوهت، إلى أنها تأثرت بمسلسل "هي والمستحيل" لصفاء أبو السعود، وكان دائما في ذاكرتها، لتحدى الظروف، والذي أثر في شخصيتها، مشيرة إلى أنها كانت تعمل في الرسم على ورق البردى، ولكن بعد تأثر السياحة، عملت مع أحد المحامين في العمل الإدارىي.

وذكرت أنها عملت في مديرية التموين ببنى سويف، وهي في الصف الأول الثانوي، مضيفة أنها حصلت على مجموع 80% في الثانوية العامة، ثم التحقت بكلية الحقوق وحصلت على الماجستير في القانون العام.