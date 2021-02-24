فيديو... المريخ كما لم يظهر من قبل

المصدر: البيان الإلكتروني

عرضت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» مشاهد ملونة بالكامل ومصوّرة بطريقة عالية الدقة لكوكب المريخ، التقطتها الكاميرات الموجودة على الجانب السفلي من مركبة الفضاء «بيرسيفيرانس»، وفقاً لشبكة «إيه بي سي نيوز».

ووصلت المركبة التي يطلق عليها أيضاً اسم «بيرسي» كاختصار إلى الكوكب الأحمر يوم الخميس. ونشرت بعض الصور على موقع «تويتر» بعد وقت قصير من الهبوط، لكن «ناسا» أصدرت أمس (الثلاثاء) النسخة عالية الدقة على موقعها على الإنترنت.

وتوضح الصور والمشاهد تفاصيل سطح المريخ كما لم يظهر من قبل، حيث يمكننا رؤية الصخور والحطام عليه وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وفي إحدى اللقطات، تظهر السماء فوق سطح المريخ أيضاً، في مشهد فريد من نوعه.

وتعتبر هذه هي المهمة الأولى التي تجمع فيها «ناسا» وتخزن صخور وغبار المريخ.

ويكمن هدف مركبة «بيرسيفيرانس» في البحث عن علامات الحياة القديمة على المريخ وتمهيد الطريق لاستكشاف الإنسان للكوكب في نهاية المطاف.

وأصدرت وكالة ناسا يوم الاثنين مقطع فيديو جديداً مذهلاً لدخول المركبة وهبوطها على سطح المريخ بالإضافة إلى التسجيلات الصوتية الأولى للأصوات القادمة من الكوكب.