السلطات الأمريكية تعتقل زوجة "إل تشابو"

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتقلت السلطات الأمريكية زوجة زعيم عصابة الاتجار بالمخدرات المعروف باسم "إل تشابو" في ولاية فيرجينيا.

وقالت الوزارة في بيان إن "زوجة خواكين 'إل تشابو' غوزمان لويرا، زعيم منظمة مكسيكية للاتجار بالمخدرات، تعرف باسم 'سينالوا'، اعتقلت اليوم في فيرجينيا بتهم ذات صلة بمزاعم تورطها بشبكة دولية للاتجار بالمخدرات".



وتحمل، إيما كورونيل آيسبورو، 31 عاما، الجنسيتين الأمريكية والمكسيكية، واعتقلت في مطار دولاس الدولي، ومن المتوقع أن تمثل أمام المحكمة يوم غد الثلاثاء.

واستدلت الوزارة في البيان بوثائق المحكمة، بتوجيه اتهامات لآيسبورو "بالتآمر لتوزيع الكوكايين والميثامفيتامين والهيروين والماريجوانا لتصديرها إلى الولايات المتحدة"، إضافة إلى اتهامها بـ "التآمر لمساعدة غوزمان على الهرب في 11 يوليو من سجن ألتيبانو في المكسيك"، وفق "قناة الحرة".

كما ذكر البيان أنه "وبعد اعتقال غوزمان مجددا في المكسيك، في يناير عام 2016، هناك مزاعم بأن آيسبورو ساهمت في التخطيط لهروبه مجددا برفقة آخرين قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة في يناير عام 2017".

وكانت غوزمان قد أدين من قبل محلفين في محكمة بولاية نيويورك عام 2019، بضلوعه في قيادة تنظيم "سينالوا".