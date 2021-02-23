طبيب نمساوي: لقاح "سبوتنيك V" مثل الكلاشينكوف

المصدر: البيان الإلكتروني

صرح طبيب نمساوي مختص بأن لقاح كورونا الروسي "سبوتنيك V" يشبه بندقية كلاشينكوف.

وقال الطبيب المختص في مجال الأمراض المعدية بجامعة فيينا الطبية فلوريان ثالهامر، بأن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" دواء موثوق وفعال.

ونقلت "سبوتنيك" قول الطبيب لصحيفة "كورنن تسايتونغ" النمساوية: "يشبه لقاح "سبوتنيك V" بندقية كلاشينكوف الروسية فهي بسيطة وموثوقة وفعالة.

وأشار ثالهامر إلى أن استخدام نواقل فيروسية مختلفة في المكونين الأول والثاني للقاح يزيد من فعاليته.

وتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V"من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس من العام الماضي، وتم تطوير العقار من قبل مركز أبحاث "غامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة.