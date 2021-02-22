المصدر: البيان الإلكتروني

نقلت آلية مختصة، منزلا "فكتوريا" مكوناً من طابقين، من موقعه الأساسي إلى موقع جديد، بعد 139 عاماً من عنوانه في "807 - شارع فرانكلين" بولاية سان فرانسيسكو الأمريكية.

وتم تحميل المنزل الأخضر ذي النوافذ الكبيرة والباب الأمامي البني، مع أساسه، إلى عربة مختصة، وجرى نقله إلى موقع جديد، على بعد ستة شوارع من موقعه القديم، حيث اصطف المتفرجون على الأرصفة لالتقاط الصور لهذا الحدث، بينما ينتقل المنزل، بسرعة قصوى تبلغ 1 ميل في الساعة، إلى العنوان الجديد "635 - شارع فولتون".

تمت عملية نقل المنزل عبر مراحل التخطيط لسنوات، كما قال فيل جوي، المسؤول عن نقل المنزل، إنه "تعين عليه الحصول على تصاريح من أكثر من 15 وكالة في المدينة"، وفق "روسيا اليوم".

وقال جوي إن هذه الخطوة صعبة جزئيا، لأن الجزء الأول من عملية النقل يتضمن النزول إلى منحدر، وأضاف: "هذا صعب على المنزل".

وعلى طول الطريق نحو المكان الجديد، تم قطع عدادات وقوف السيارات وتقليم أطراف الأشجار، ونقل لافتات المرور التي تعيق سير عربة النقل.

كما أشارت صحيفة "كرونيكل" إلى أن تيم براون، مالك المنزل المكون من ست غرف نوم، وهو سمسار في سان فرانسيسكو، سيدفع حوالي 400 ألف دولار كرسوم وتكاليف نقل هذا المعلم المعماري التاريخي الذي يعود للعصر البريطاني الفيكتوري.

شاهد.. عملية نقل منزل فيكتوري إلى حي جديد بعد 139 عاماً https://t.co/t5uPrFKdMR#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Nv3qd0uXoL — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 22, 2021