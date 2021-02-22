شاهد.. احتراق وغرق يخت الأثرياء

المصدر: البيان الإلكتروني

غرق اليخت "فوسيا"، الذي تناقل ملكيته العديد من الأثرياء، من بينهم رجل الأعمال الفرنسي برنارد تابي، قبالة السواحل الماليزية، بعد أيام قليلة من اندلاع حريق فيه.

وأكد خفر السواحل الماليزي غرق "فوسيا" صباح الجمعة، بالقرب من جزيرة لانكاوي السياحية غداة حريق دمره.

وقد تمكن فريق الطوارئ من إنقاذ أفراد الطاقم السبعة، وفق "روسيا اليوم".

وتم بناء اليخت في مدينة تولون الفرنسية، لحساب الملاح، آلان كولاس، خلال العام 1976، ومن ثم ملكه برنارد تابي، وزير اشتراكي سابق كانت بداياته متواضعة وأسس امبراطورية رياضية وإعلامية، لكنه واجه فيما بعد سلسلة من المشاكل القانونية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، إذ إنه بعد إفلاسه، اشترت اليخت اللبنانية، منى أيوب، في العام 1997، مقابل 36.5 مليون فرنك (أي ما يعادل نحو 7.5 مليون يورو بالسعر الحالي)، بحسب وسائل إعلام.