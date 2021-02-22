(فيديو) السديس متأثراً بتلاوته سورة المعارج في صلاة العشاء أمس

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بثته قناة السعودية للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ الشيخ عبد الرحمن السديس، خلال الساعات الماضية بشكل لافت، وهو متأثراً خلال إمامته لصلاة العشاء أمس الأحد في الحرم المكي.

وعقب تلاوة سورة الفاتحة بدا الشيخ السديس متأثراً بشدة خلال تلاوته آيات من سورة المعارج (من الآية 11 إلى الآية 22).