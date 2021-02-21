كيف فقد أسمن طفل في العالم 115 كيلو من وزنه؟

المصدر: وكالات

استطاع آريا بيرمانا البالغ من العمر 14 عاما - والذي لقب بأسمن طفل في العالم أن يفقد 115 كيلو من وزنه ويصبح وزنه طبيعي مثل باقي الأطفال ممن هم في مثل سنه.

أوضحت صحيفة- ذا صن - الأمريكية أن الطفل اريا بيرمانا هو طفل من قرية صغيرة في اندونيسيا وأطلق عليه «أسمن طفل في العالم» لأن وزنه كان 190 كيلو واستطاع أن يفقد 115 كيلو من وزنه.

ويقول آريا أنه الأن يستطيع أن يمارس الرياضة ويقوم باللعب مع الأطفال بشكل طبيعي و يلعب كرة السلة و يمكنه ركوب الدراجات النارية، ويقول: «حقيقي شعور رائع بأني أصبحت افعل كل هذا بشكل طبيعي».

وأكد آريا أنه يحافظ على تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة لأنه لا يريد الرجوع مرة أخرى للوزن السابق.

وكان حجم أريا ضخماً جداً لدرجة أنه لم يتمكن من الاستحمام بشكل طبيعي، بل كان يستحم في حمام سباحة بالخارج، ولم تكن هناك ملابس تناسبه، لذلك كن يلف نفسه في ردائه ويقضى أيامه في تناول الوجبات السريعة بما في ذلك المعكرونة سريعة التحضير المفضلة لديه.

ولكن مع اتباع نظام غذائي مراقب عن كثب، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، بالإضافة إلى عملية ربط المعدة، خسر آريا نحو 115 كيلوغراما في ثلاث سنوات، وبات الآن يمشي 3 كيلومترات في اليوم.