المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت السلطات السعودية القبض على شخص تحرش بـ 4 نساء في المدينة المنورة.

وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، اليوم السبت، عن القبض شخص تحرش بـ4 نساء واعتدى على احداهن وقاوم رجال الأمن.

وأوضح "القحطاني" وفقا لوسائل إعلام سعودية أن الجهات الأمنية، باشرت بلاغًا تَقَدّمت به أربع نساء لفرق الأمن الميدانية يوم الجمعة 17/ 5/ 1442هـ في أحد الأماكن العامة، عن تعرضهن لتحرش من أحد الأشخاص، وحال مباشرة رجال الأمن للحالة؛ بادر الشخص بالاعتداء على إحداهن، ومقاومة رجال الأمن.

وأشار إلى أن ذلك اقتضى التعامل معه بما يستدعيه الموقف، وجرى إيقافه وإكمال الإجراءات النظامية الأولية في حق جميع أطراف الحادثة؛ تمهيدًا لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.