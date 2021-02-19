وفاة 3 أطفال بسبب دفاية في حادث مأساوي في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي 3 أطفال مصرعهم اختناقاً في مصر في حادث مأساوي نتيجة ماس كهربائي في دفاية داخل غرفتهم.

وكشفت تحريات القاهرة، تفاصيل الواقعة حيث أكدت أن ماساً كهربائياً في دفاية داخل غرفة الأطفال وراء اندلاع النيران، وتم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق، وفقا للمصري اليوم.

وكانت غرفة الحماية المدنية، بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا، باشتعال النيران في شقة سكنية بالطابق الخامس بالعقار الواقع في منطقة المرج، انتقل 4 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ بصحبة رجال الإطفاء وضباط المباحث، وبالفحص تبين مصرع 3 أطفال، وتم محاصرة النيران والسيطرة عليها.

وبفحص الشقة تبين أن ماسا كهربائيا في دفاية وراء اشتعال الحريق، ما أسفر عن وفاة الأطفال بالاختناق، وتفحم محتويات الغرفة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.