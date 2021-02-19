متهم بالتحرش ينتحر أثناء عرضه على النيابة

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقى شاب بنفسه من الطابق الخامس تخلص بعد اتهامه في قضية تحرش بفتاة، أثناء عرضه على النيابة بالخصوص بمحافظة القليوبية بمصر.

وأمرت النيابة العامة بندب الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

وكان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم الخصوص بانتحار ووفاة متهم بواقعة تحرش بفتاة بدائرة القسم، وفقا لموقع مصراوي.

وأوضحت التحقيقات أن المتوفى قام بالهروب وإلقاء نفسه من الطابق الخامس أثناء عرضه على نيابة الخصوص، مما أدى إلى وفاته على الفور.