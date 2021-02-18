يعثر على كنز ثمين داخل وجبة مأكولات بحرية

المصدر: البيان الإلكتروني

عثر سائق شاحنة تايلاندي، على كنز ثمين ونادر في وجبة مأكولات بحرية اشتراها لعائلته، بمبلغ زهيد قد تغير حياته إلى الأبد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن مونثيان جانسوك (40 عامًا) دفع مبلغ 50 باهتا (1.67 دولار) مقابل وجبة محار بحر من أحد الأسواق قرب منزله.

واثناء قيامه وزوجته بطهي الوجبة وسلقها لم يلحظا شيئا، لكن أثناء تناول الطعام لاحظ ابنهما وجود قطعة قاسية جدا في فمه وكبيرة.

وصدمت العائلة عندما بصق الابن لؤلؤة كبيرة جدا بلون برتقالي تتمتع بجمال نادر جدا بحجم قطعة معدنية كبيرة وزنها 8 غرامات.

واكتشفت العائلة أن القطعة التي عثر عليها واحدة من أندر اللآلئ في العالم وهي لؤلؤة ميلو البرتقالية، حيث قال الأب إنها ستغير حياته بسبب ثمنها الباهظ.